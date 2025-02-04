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Politico: дезертирство в ВСУ стало политической проблемой с приходом Трампа

Politico: дезертирство в ВСУ стало политической проблемой с приходом Трампа

Массовые случаи дезертирства среди украинских военнослужащих стали политической проблемой для Украины, власти которой пытались доказать президенту США Дональду Трампу целесообразность дальнейшей американской помощи стране.

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