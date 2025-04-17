Власти Колумбии не продлили режим прекращения огня с тремя группировками

Колумбийское правительство решило не продлевать режим прекращения огня с тремя группировками, созданными бойцами расформированной повстанческой организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (РВСК).
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