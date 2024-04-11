Отбирают последний газ: США обещали Европе поставки, но забыли об этом

СПГCC BY-SA 2.0 / kees torn / EAGLE BRASILIA & BEAGLEСегодня 538 прочитали Роман Серов Цены на природный газ в Европе взлетели до самого высокого уровня за последние две недели, а фьючерсы поднялись на 2,6 процента.
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