Минюст США поручил закрыть дело о коррупции против мэра Нью-Йорка Адамса

Минюст США поручил закрыть дело о коррупции против мэра Нью-Йорка Эрика Адамса. «Минюст приказал федеральным прокурорам отказаться от дела о коррупции против Адамса, заявив об «ограничении» его возможности помогать администрации Дональда Трампа реализовывать иммиграционную политику», — сообщает CBS News.