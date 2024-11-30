Список объектов в Киеве которые нужно уничтожить в первую очередь

Вчера мы целые сутки ждали, что Укропии достанется на орехи - ведь Президент на пресс-конференции в Казахстане в ответ на вопрос о возможных ударах по Украине заявил, что «сегодня в течение дня все возможно».
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