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Первые полуфиналы ЛЧ начнутся с минуты молчания в память о папе римском

Папа римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни.  29 апреля «Арсенал» примет «ПСЖ», а 30 апреля «Барселона» встретится с «Интером» в первых играх 1/2 финала Лиги чемпионов.

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