Как по правилам этикета убирают из чашки чайный пакетик?

Эксперты по этикету рассказали о правилах обращения с чайными пакетиками. При подаче чая в пакетиках в ресторане или в гостях у многих возникает вопрос: куда деть эти пакетики после того, как напиток заварился? Также важно знать, как отжать пакетик, чтобы не накапать на стол, и сделать это культурно.