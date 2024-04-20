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Как по правилам этикета убирают из чашки чайный пакетик?

Как по правилам этикета убирают из чашки чайный пакетик?

Эксперты по этикету рассказали о правилах обращения с чайными пакетиками. При подаче чая в пакетиках в ресторане или в гостях у многих возникает вопрос: куда деть эти пакетики после того, как напиток заварился? Также важно знать, как отжать пакетик, чтобы не накапать на стол, и сделать это культурно.

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