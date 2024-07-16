Канчельскис опроверг информацию, что его отправили в «нокаут» во время драки в баре

Андрей Канчельскис рассказал об инциденте в баре. 15 июля стало известно, что бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в ночь финала Евро-2024 попал в неприятный инцидент в одном из баров Москвы.