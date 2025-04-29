Под Нижним Тагилом иномарка объезжала выбоину и врезалась в автобус

Сегодня около 10 часов утра на 15-м км автодороги Нижний Тагил – Усть-Утка автомобиль «Мицубиси» выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ, следующим из Нижнего Тагила в поселок Черноисточинск.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии