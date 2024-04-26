В Волгоградскую область идет африканская песчаная буря

Песчаная буря из Африки, называемая «Красной Минервой», добралась до юга России из пустыни Сахара. Два дня назад она обрушилась на северо-восточную часть Ливии, а потом появилась в Белгородской области и Крыму.
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