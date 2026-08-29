В Бангладеш издана книга стихов Николая Рубцова на бенгальском языке

В столице Бангладеш Дакке опубликован сборник стихов русского поэта Николая Рубцова «Россия, ты великая волшебница! Лучшие стихи Николая Рубцова» в переводе на бенгальский язык.
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