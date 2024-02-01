Стали известны дата выпуска и контент февральского обновления глобальной MMO...

Стали известны дата выпуска и контент февральского обновления глобальной MMORPG Lost ArkИздатель Amazon Games раскрыл дату выпуска февральского обновления “2 Extreme” для глобальной версии MMORPG Lost Ark и рассказал про основные его особенности.
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