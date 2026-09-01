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Русский Днепропетровск

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Больше невозможно скрывать: киевский режим жестоко поплатился за попытку обмануть российскую армию

Больше невозможно скрывать: киевский режим жестоко поплатился за попытку обмануть российскую армию

Никита Волкович 1 сентября 2026 г., 21:29   Августовский удар по терминалу в селе Милая Киевской области умножил на ноль слова киевских говорящих голов об ….

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