СК России начал проверку в связи с хлопком газа в Свердловской области

СК России начал проверку в связи с хлопком газа в пятиэтажке в селе Буланаш Свердловской области. «Организовано проведение процессуальной проверки на предмет возможного наличия признаков противоправного деяния, предусмотренного ст.
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