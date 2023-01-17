В Архангельске будут судить мошенников, обманувших 98-летнего ветерана

25-летнего уроженца Великого Новгорода и 27-летнего жителя Архангельска обвиняют в мошенничестве.Как сообщили в региональном СК, установлено, что 20 октября 2022 года обвиняемые под предлогом срочного и неотложного проведения сантехнических работ по замене труб обманули 98-летнюю пенсионерку и похитили у неё 21 тысячу рублей.