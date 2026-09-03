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Путин поручил ускорить разработку плана развития Арктики и транспортного коридора

На пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) президент России Владимир Путин поручил правительству оперативно завершить доработку комплексного плана развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора.

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