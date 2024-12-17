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Закон, порядок, государство

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В преддверии Дня РВСН очередную межконтинентальную баллистическую ракету РК «Ярс» загрузили в шахтную пусковую установку в Козельском ракетном соединении

Ракета устанавливается в ШПУ с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Сложнейшие технологические операции длятся несколько часов.

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