Песков: целостность сайта Кремля обеспечивается в должной мере

Целостность сайта Кремля обеспечивается в должной мере. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил некоторое время назад Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина.
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