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Россиян предупредили о рисках фейковых новогодних распродаж

Россиян предупредили о рисках фейковых новогодних распродаж

Мошенники, используя предновогодние акции, получают доступ к банковским счетам россиян. Об этом 19 декабря сообщил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

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