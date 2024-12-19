Россиян предупредили о рисках фейковых новогодних распродаж

Мошенники, используя предновогодние акции, получают доступ к банковским счетам россиян. Об этом 19 декабря сообщил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии