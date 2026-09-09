В Бурятии медведь убил пропавшего на «Тропе испытаний» 61-летнего туриста

В Бурятии завершились поиски 61-летнего туриста Виктора, отправившегося на полуостров Святой Нос.Telegram-канал SHOT сообщил, что его тело было обнаружено в Баргузинском районе после нескольких дней масштабной операции с участием пеших групп, катеров и вертолета Ми-8.