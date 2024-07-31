Китайский хирург прооперировал пациентку с расстояния в 5000 километров 

Врачи с хирургическим роботом / © Xinhua Успех операции отражает развитие хирургической роботизированной технологии, которая предоставляет пациентам возможность получить высококлассное обслуживание в родном городе и не ехать в мегаполисы, чтобы попасть в ведущие клиники.
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