Китайский хирург прооперировал пациентку с расстояния в 5000 километров 

Врачи с хирургическим роботом / © Xinhua Успех операции отражает развитие хирургической роботизированной технологии, которая предоставляет пациентам возможность получить высококлассное обслуживание в родном городе и не ехать в мегаполисы, чтобы попасть в ведущие клиники.