Путин сообщил об извращении западными лидерами причин начала СВО

Лидер Российской Федерации Владимир Путин обратил внимание на то, что власти держав Запада предпринимают попытки извратить те факторы, из-за которых Москва оказалась вынуждена приступить к проведению спецоперации.
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