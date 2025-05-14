«Ей могли угрожать»: друзья погибшей на заборе не верят, что ее не убивали

Смерть 18-летней Надежды Вожаковой, тело которой нашли повешенным на пиках забора возле бара «Пиво. Мясо» в Перми, вызвала бурные обсуждения в сети из-за чего, как следствие, возникли разные версии произошедшего.
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