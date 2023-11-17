Для желающих вернуться в РФ релокантов призвали открыть горячую линию

Заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов предложил рассмотреть возможность открытия бесплатной горячей линии и чат-ботов для релокантов, которые хотят вернуться в Россию.
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