"Воняет Рязанью": в городе второй день пахнет навозом и химией

Вечером 16 мая горожане начали массово жаловаться на вонь. Все описывали ее по-разному - кто-то считал запах химическим, другие говорили, что пахнет скорее навозом, - однако все сходились во мнении, что он очень интенсивен.
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