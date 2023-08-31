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Защитник «Сочи» Дркушич: «Об интересе «Нанта» и «Црвены Звезды» прочитал в СМИ. Не знаю, ждать ли сюрпризов»

Защитник «Сочи» Дркушич: «Об интересе «Нанта» и «Црвены Звезды» прочитал в СМИ. Не знаю, ждать ли сюрпризов»

«Об интересе «Нанта» и «Црвены Звезды» я прочитал в СМИ. Я игрок «Сочи». Увидим, что будет дальше. Я знаю, что трансферное окно очень скоро закрывается.

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