Путин назвал ЕАЭС одним из самодостаточных центров многополярного мира

Юрий Кушнарев

бред собачий.Лебедь,рак и щука и то более едины,чем ЕАЭС.Таможенные барьеры,запреты на поставку топлива,отдельных видов продовольствия,запреты на использование платёжных карт и т.д.Какая интеграция? Это ещё не упомянули о стратегических предателях( т.е союзниках).Эти "союзники" гадят России в меру возможностей,окружая пиндосовскими базами и лабораториями,а путин всё токует.