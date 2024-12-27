ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 26 дек — РИА Новости. ЕАЭС утвердился как один из самостоятельных центров формирующегося многополярного мира, заявил президент Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.
Путин назвал ЕАЭС одним из самодостаточных центров многополярного мира
Комментарии
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Юрий Кушнарев
бред собачий.Лебедь,рак и щука и то более едины,чем ЕАЭС.Таможенные барьеры,запреты на поставку топлива,отдельных видов продовольствия,запреты на использование платёжных карт и т.д.Какая интеграция? Это ещё не упомянули о стратегических предателях( т.е союзниках).Эти "союзники" гадят России в меру возможностей,окружая пиндосовскими базами и лабораториями,а путин всё токует.
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