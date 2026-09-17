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Татар-информ

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Медведева: жалость к себе — самое пагубное чувство для фигуриста

Медведева: жалость к себе — самое пагубное чувство для фигуриста

Фото: телеграмм-канал фигуристки Двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что считает жалость к себе самым пагубным чувством для спортсмена.

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