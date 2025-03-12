ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

20 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Лепаева
    Закон для кишлачников обоготятсяМинтруд разработа...
  • Людмила Лепаева
    Зубы выбить может поумнеетЧто делать, если ...
  • rutraveller
    На границе никто не будет штрафовать за отсутствие страховки, просто не пустят, я так понял https://vandrovnik.ru/ge/...В Грузии изменятс...

Президент США сообщил об отправке посланников в РФ для обсуждения мира: главные новости СВО за 12 марта

Президент США сообщил об отправке посланников в РФ для обсуждения мира: главные новости СВО за 12 марта

МОСКВА, 12 марта, ФедералПресс. Президент Соединенных Штатов сообщил, что американские представители направляются в Россию, чтобы обсудить вариант прекращения огня на Украине, Владимир Зеленский сделал заявление о территориальных уступках, а глава МИД Сергей Лавров отметил, что РФ не пойдет на компромисс, ставящий под угрозу судьбы людей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх