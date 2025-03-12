Президент США сообщил об отправке посланников в РФ для обсуждения мира: главные новости СВО за 12 марта

МОСКВА, 12 марта, ФедералПресс. Президент Соединенных Штатов сообщил, что американские представители направляются в Россию, чтобы обсудить вариант прекращения огня на Украине, Владимир Зеленский сделал заявление о территориальных уступках, а глава МИД Сергей Лавров отметил, что РФ не пойдет на компромисс, ставящий под угрозу судьбы людей.