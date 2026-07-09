Срочно! Работает разведка в Черном море: вражеский наводчик ищет цель

Область мониторинга охватывает российское побережье в районе Новороссийска и Адлера. Сегодня у побережья Черного моря в районе подхода к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума близ Новороссийска ВСУ атаковали нефтяной танкер.
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