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В Магаданской области полицейские и общественники приняли участие в Дне профилактики в одной из школ областного центра

В Магаданской области полицейские и общественники приняли участие в Дне профилактики в одной из школ областного центра

Межведомственный День профилактики состоялся в магаданской школе № 7. Его организовали комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с администрацией образовательного учреждения.

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