Градус обзора: по торговой статистике алкоголизм в Астраханской области выглядит умеренным, по медицинской – не совсем

В регионе вновь стало расти количество пациентов с алкогольным психозом. Недавно аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza со ссылкой на Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками представила данные о розничной продаже алкогольной продукции в регионах России за 2023 год.