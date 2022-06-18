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Исламбек Куат: «Проблем в детском футболе много. Нужно, во-первых, поднять зарплату детским тренерам. Они получают меньше физруков»

Полузащитник «Астаны» Исламбек Куат высказался о проблемах в детском футболе, инфраструктуре и о натурализации.

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