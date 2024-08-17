Буданов, где твои десанты? Трагикомедия ГУР в трех актах, или лакомый кусочек суши, на котором Киев раз за разом терпит поражение

ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА На фоне событий в Курской области мало кто заметил, что украинское руководство пыталось сотворить перемогу на противоположном конце фронта, в Херсонской области, отметил военный обозреватель Царьграда Влад Шлепченко.
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