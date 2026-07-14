Зинедин Зидан, предположительно, сменит главного тренера сборной Франции по футболу

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам покинет пост по окончании чемпионата мира по футболу: он был наставником сборной на протяжении 14 лет, последним матчем команды под его руководством станет игра за третье место в чемпионате мира.
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