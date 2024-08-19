«Пусть дурачка не включает». Генерал ФСБ рассказал, как вербуют диверсантов

«Пусть дурачка не включает». ФСБ задержала украинского диверсанта Георгия Табуева. Он, переехав в Россию и добившись российского гражданства, стал собирать разведданные для украинских спецслужб и получать от них посылки с самодельными взрывными устройствами (СВУ).