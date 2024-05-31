Пронько: В России создан "вечный двигатель" распила и воровства. Дело "рыжего Толика"

Фото: Grigorii Pisotsckii, ID1974, Bohbeh/Shutterstock.com Сегодня 1,4K прочитали Вы не поверите, но в "Роснано" вновь заявили о риске банкротства госкорпорации, если ей не будет предоставлено дополнительное финансирование за счёт государства для расчётов с кредиторами.