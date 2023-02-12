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«Русские все принимают всерьез, а африканцы всегда на юморе. Девушки тоже не нравятся – с нигерийками проще из-за языка». Форвард «Краснодара» Олусегун о России

«Русские все принимают всерьез, а африканцы всегда на юморе. Девушки тоже не нравятся – с нигерийками проще из-за языка». Форвард «Краснодара» Олусегун о России

Олакунле Олусегун рассказал о различиях в менталитете россиян и нигерийцев. «Русские, как правило, строгие, принимают все всерьез.

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