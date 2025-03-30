USAID заплатило за объявление Зеленского "Персоной года" по версии журнала Time

По словам Пушкова, это не единственное СМИ, которое получало "огромные деньги за такого рода публикации" Агентство США по международному развитию (USAID) в 2022 году заплатило четыре миллиона долларов американскому журналу Time за то, чтобы еженедельник объявил Владимира Зеленского "Персоной года" и разместил его фото на своей обложке.