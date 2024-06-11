Путин: Россия рассматривает все инициативы Турции по судоходству в Черном море

Российская Федерация рассматривает все инициативы Турции по судоходству в Черном море. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время встречи с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, которая прошла в Москве, передает РИА Новости.
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