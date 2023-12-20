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«Краснодар» согласовал трансфер опорника «Крус Асуля» Кастаньо

«Краснодар» согласовал трансфер опорника «Крус Асуля» Кастаньо

Российский клуб согласовал трансфер опорника «Крус Асуля» Кевина Кастаньо, сообщает «Чемпионат». Ожидается, что в ближайшее время игрок подпишет контракт с «быками».

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