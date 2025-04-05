Археологи разгадали надписи на амулете и выяснили, что история целого народа была выдумкой

А стоит ли по одному-единственному, да ещё и легко перемещаемому предмету "менять мнение о целом народе", как написано в статье. Непонятно, на самом деле кто и где сделал эту вещь и даже кто её употреблял (носил). И возможно, оно было настолько уникально, (и, видимо, не настолько ценно для окружающих), что её похоронили вместе с хозяином, а не передали по наследству.

Николай Берлизов

Надпись, судя по фото, выполнена латиницей. Так что это - уже не какая-то оригинальная васконская или баскская письменность. И раз уж её пока только расшифровывают (при том, что фонетическое значение знаков известно) надо ещё убедиться, что она выполнена именно на языке васконов, а не накаком-то еще иберском или келтиберском диалекте. А так - интересно, конечно, но ничуть не интереснее открытия лет 40 назад на городище Керменчик в Крыму - древнем Неаполе Скифском, надписи, выполненной на греческом языке о скифском царе Арготе.