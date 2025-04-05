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TRENDYMEN

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Свежие комментарии

  • Николай Берлизов
    Надпись, судя по фото, выполнена латиницей. Так что это - уже не какая-то оригинальная васконская или баскская письме...Археологи разгада...
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    А у тебя, все супер))))Обнаженная фотосе...
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Археологи разгадали надписи на амулете и выяснили, что история целого народа была выдумкой

Археологи разгадали надписи на амулете и выяснили, что история целого народа была выдумкой

Археологи сделали уникальное открытие в заброшенном кургане — древний амулет, который поразил исследователей своей необычной формой и значением.

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Комментарии
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Daddy Bo
А стоит ли по одному-единственному, да ещё и легко перемещаемому предмету &quot;менять мнение о целом народе&quot;, как написано в статье. Непонятно, на самом деле кто и где сделал эту вещь и даже кто её употреблял (носил). И возможно, оно было настолько уникально, (и, видимо, не настолько ценно для окружающих), что её похоронили вместе с хозяином, а не передали по наследству.
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18 час.
Николай Берлизов
Надпись, судя по фото, выполнена латиницей. Так что это - уже не какая-то оригинальная васконская или баскская письменность. И раз уж её пока только расшифровывают (при том, что фонетическое значение знаков известно) надо ещё убедиться, что она выполнена именно на языке васконов, а не накаком-то еще иберском или келтиберском диалекте. А так - интересно, конечно, но ничуть не интереснее открытия лет 40 назад на городище Керменчик в Крыму - древнем Неаполе Скифском, надписи, выполненной на греческом языке о скифском царе Арготе.
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8 час.
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