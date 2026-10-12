Роналду забил 981-й гол в карьере – ферганскому «Нефтчи» в азиатской ЛЧ

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Криштиану Роналду забил 981-й гол в карьере. Форвард « Аль-Насра » отличился на 42-й минуте матча с « Нефтчи » из Ферганы во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов Азии (2:1, первый тайм).