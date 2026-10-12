Роналду забил 981-й гол в карьере – ферганскому «Нефтчи» в азиатской ЛЧ

Криштиану Роналду забил 981-й гол в карьере. Форвард « Аль-Насра » отличился на 42-й минуте матча с « Нефтчи » из Ферганы во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов Азии (2:1, первый тайм).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым