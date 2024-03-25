«Враг хитёр и коварен». Важное обращение севастопольского губернатора

На своей личной странице в телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев сделал важное обращение: «Уважаемые севастопольцы, в первую очередь — родители учеников! Прошу вас именно сейчас, во время школьных каникул, быть еще более внимательными к своим детям.
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