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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Враг хитёр и коварен». Важное обращение севастопольского губернатора

«Враг хитёр и коварен». Важное обращение севастопольского губернатора

На своей личной странице в телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев сделал важное обращение: «Уважаемые севастопольцы, в первую очередь — родители учеников! Прошу вас именно сейчас, во время школьных каникул, быть еще более внимательными к своим детям.

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