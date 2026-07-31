На Ямале заработал чат-бот с расписанием авиарейсов и контактами аэропортов

На Ямале заработал новый чат-бот «Авиасообщение ЯНАО». Теперь жители и гости округа могут оперативно получать всю информацию о перелетах прямо в своем смартфоне, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона.
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