В Краснодаре травмпункты и скорая помощь будут работать без выходных

В Краснодаре травмпункты и скорая помощь будут работать без выходныхКруглосуточно и без выходных принимать пациентов будут все стационары Краснодара, работа службы скорой помощи также не изменится во время праздников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии