Во время богослужения в Эквадоре на священника Патрисио Санчеса Молинари со стены упал тяжелый деревянный крест — от полученных травм пастырь скончался.
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