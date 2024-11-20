Казахстан является старым другом CIIE и надежным партнером Китая -- китайский посол

Алматы, 19 ноября /Синьхуа/ -- В эксклюзивном интервью для DKnews.kz чрезвычайный и полномочный посол КНР в РК Чжан Сяо рассказал о главных итогах 7-го Китайского международного импортного ЭКСПО /CIIE/, перспективах китайско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества, а также о роли Китая в укреплении открытой мировой экономики.