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Китай

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Казахстан является старым другом CIIE и надежным партнером Китая -- китайский посол

Алматы, 19 ноября /Синьхуа/ -- В эксклюзивном интервью для DKnews.kz чрезвычайный и полномочный посол КНР в РК Чжан Сяо рассказал о главных итогах 7-го Китайского международного импортного ЭКСПО /CIIE/, перспективах китайско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества, а также о роли Китая в укреплении открытой мировой экономики.

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