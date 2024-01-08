Ученый Богачев предупредил о волне магнитных бурь в 2024 году

Завлабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Российской академии наук Сергей Богачёв предупредил, что в наступившем году ожидается большое число магнитных бурь.
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