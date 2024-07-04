Путин и другие лидеры ШОС подписали Астанинскую декларацию объединения

Президент России Владимир Путин и другие лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества подписали Астанинскую декларацию объединения, а также пакет документов, среди которых в том числе договоры о борьбе с терроризмом, соглашения о сотрудничестве в сфере энергетики и охраны окружающей среды, договоры антинаркотической стратегии и др.
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